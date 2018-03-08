Все больше женщин в Молдове просят об анестезии во время родов
Все больше женщин в Молдове просят об анестезии во время родов. А некоторые настаивают на кесаревом сечении под общим наркозом.
Все больше женщин в Молдове просят об анестезии во время родов. А некоторые настаивают на кесаревом сечении под общим наркозом.
Врачи же говорят, что в каждом случае есть свои показания, и решения принимаются индивидуально.
Эта женщина родила дочь утром 8 марта. Кесарево ей сделали по решению врача.
«Если честно, после операции тоже больно. Но, наверное, не так, как при естественных родах. Я себя чувствую нормально».
А эта пациентка готовится стать матерью через несколько дней. Она рассчитывает на анестезию.
«Я обязательно попрошу врача об обезболивании, о лекарствах. Думаю, в моей ситуации это нужно».
Специалисты говорят, что будущим мамам нужно заранее пройти обследование и выявить возможную реакцию на препараты.
«90% пациенток просят обезболивания. Каждую консультируют акушер и анестезиолог, и решение о назначении анестезии или отказе они принимают вместе. Кесарево сечение у нас по желанию не делают. Только по строгим показаниям», — сказал
Психологи же объясняют тенденцию обезболивания родов социальными факторами.
«В наши дни уровень комфорта выше. Родители продолжают опекать детей, даже когда им исполняется 30. А в прошлом женщины считались взрослыми по окончании девятого класса. Они были привыкшими и готовыми к трудностям», — отметила психолог Ирина Новак.
Это подтверждают и женщины, ставшие матерями 20−30 лет назад.
«Четверо детей без анестезии. Я вообще стараюсь обходиться без лекарств».
Ежегодно в Молдове рождается около 40 тысяч детей.
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