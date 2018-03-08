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18:58 (мск), источник: Publika.md

Все больше женщин в Молдове просят об анестезии во время родов

Все больше женщин в Молдове просят об анестезии во время родов. А некоторые настаивают на кесаревом сечении под общим наркозом.

Источник: Publika.md

Врачи же говорят, что в каждом случае есть свои показания, и решения принимаются индивидуально.

Эта женщина родила дочь утром 8 марта. Кесарево ей сделали по решению врача.

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«Если честно, после операции тоже больно. Но, наверное, не так, как при естественных родах. Я себя чувствую нормально».

А эта пациентка готовится стать матерью через несколько дней. Она рассчитывает на анестезию.

«Я обязательно попрошу врача об обезболивании, о лекарствах. Думаю, в моей ситуации это нужно».

Специалисты говорят, что будущим мамам нужно заранее пройти обследование и выявить возможную реакцию на препараты.

«90% пациенток просят обезболивания. Каждую консультируют акушер и анестезиолог, и решение о назначении анестезии или отказе они принимают вместе. Кесарево сечение у нас по желанию не делают. Только по строгим показаниям», — сказал акушер-гинеколог Вадим Сократ.

Психологи же объясняют тенденцию обезболивания родов социальными факторами.

«В наши дни уровень комфорта выше. Родители продолжают опекать детей, даже когда им исполняется 30. А в прошлом женщины считались взрослыми по окончании девятого класса. Они были привыкшими и готовыми к трудностям», — отметила психолог Ирина Новак.

Это подтверждают и женщины, ставшие матерями 20−30 лет назад.

«Четверо детей без анестезии. Я вообще стараюсь обходиться без лекарств».

Ежегодно в Молдове рождается около 40 тысяч детей.

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