Все больше женщин в Молдове просят об анестезии во время родов

«Если честно, после операции тоже больно. Но, наверное, не так, как при естественных родах. Я себя чувствую нормально».



А эта пациентка готовится стать матерью через несколько дней. Она рассчитывает на анестезию.



«Я обязательно попрошу врача об обезболивании, о лекарствах. Думаю, в моей ситуации это нужно».



Специалисты говорят, что будущим мамам нужно заранее пройти обследование и выявить возможную реакцию на препараты.



«90% пациенток просят обезболивания. Каждую консультируют акушер и анестезиолог, и решение о назначении анестезии или отказе они принимают вместе. Кесарево сечение у нас по желанию не делают. Только по строгим показаниям», — сказал акушер-гинеколог Вадим Сократ.



Психологи же объясняют тенденцию обезболивания родов социальными факторами.



«В наши дни уровень комфорта выше. Родители продолжают опекать детей, даже когда им исполняется 30. А в прошлом женщины считались взрослыми по окончании девятого класса. Они были привыкшими и готовыми к трудностям», — отметила психолог Ирина Новак.



Это подтверждают и женщины, ставшие матерями 20−30 лет назад.



«Четверо детей без анестезии. Я вообще стараюсь обходиться без лекарств».



Ежегодно в Молдове рождается около 40 тысяч детей.