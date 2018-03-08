Изнанка молдавской зимы: в Кишиневе отравились мужчина и двое детей
Дети после отравления были доставлены в Центр матери и ребенка, причина инцидента выясняется.
Дети после отравления были доставлены в Центр матери и ребенка, причина инцидента выясняется.
КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Зима идет на убыль, но невысокая температура воздуха заставляет жителей Молдовы греться как угодно и чем угодно. В связи с этим, увы, нередки отравления угарным газом от неисправных плит и печей.
Что стало причиной невольного вдыхания этих ядовитых веществ в случае с семьей в Кишиневе на улице Гренобля, еще предстоит установить. Но в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы уже сообщили, что отравление угарным газом заработали взрослый и два ребенка в жилище на улице Гренобля, 128/4.
Пострадали мужчина 30 лет и его сыновья трех лет и одного года. Дети были доставлены в Центр матери и ребенка.
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