В Паралимпийской деревне подняли флаг Узбекистана

В церемонии приняли участие оргкомитет Паралимпийских игр и члены делегации Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана. В ходе мероприятия наша делегация вручила памятные подарки мэру Паралимпийской деревни в Пхенчхане — Пак Эн Соо.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится уже завтра, 9 марта, в 16.00 (ташкентское время). На ней знаменосцем сборной станет единственный наш представитель из числа спортсменов — горнолыжница Ёкутхон Холбекова.