В Паралимпийской деревне подняли флаг Узбекистана
Сегодня во время официального мероприятия в Паралимпийской деревне в Пхенчхане состоялось поднятие флага Узбекистана.
Сегодня во время официального мероприятия в Паралимпийской деревне в Пхенчхане состоялось поднятие флага Узбекистана.
В церемонии приняли участие оргкомитет Паралимпийских игр и члены делегации Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана. В ходе мероприятия наша делегация вручила памятные подарки мэру Паралимпийской деревни в Пхенчхане — Пак Эн Соо.
Церемония открытия Паралимпийских игр состоится уже завтра, 9 марта, в 16.00 (ташкентское время). На ней знаменосцем сборной станет единственный наш представитель из числа спортсменов — горнолыжница Ёкутхон Холбекова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.