В Гомеле английский язык школьникам преподает робот

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Эксперимент проходит в гомельской школе № 37. Учителю Виталию Петровскому помогает преподавать английский язык робот. С ним можно вести диалог, задавать вопросы и получать ответы. Но общается робот исключительно на английском языке. Озвучен он профессиональными англоязычными дикторами.

«Это альтернатива общению с реальным носителем языка. Он выполняет функции речевого репетитора, поскольку вопросно-ответная работа с учащимися — это один из основных его профилей», — отметил в сюжете Виталий Петровский.

Школьники отмечают, что благодаря общению с Меканоидом, а именно так зовут робота, у них улучшилось произношение. Робот не выполняет команды, если слово или фраза на английском произнесены неправильно или с ошибками.