Мокрый снег с дождем накроют Беларусь в ближайшие дни

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. В пятницу 9 марта по большой части территории страны пройдутся мокрый снег с дождем, сообщили Sputnik в Белгидромете.

По прогнозу синоптиков, местами в Беларуси образуется туман, ночью и утром всех ожидает слабый гололед. На некоторых участках автодорог будет гололедица.

«Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до 0..-6°С, в дневные часы —2..+4°С, по юго-западу воздух прогреется до +5..+8°С», — говорится в сообщении.

В субботу 10 марта на большей части нашей страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Погода во многом будет схожей и опять будет туман, а ночью и утром небольшой гололед. На отдельных участках дорог уже привычная гололедица.