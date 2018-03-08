Мокрый снег с дождем накроют Беларусь в ближайшие дни
Ночью и утром будет слабый гололед, а на отдельных участках белорусских дорог образуется гололедица.
Ночью и утром будет слабый гололед, а на отдельных участках белорусских дорог образуется гололедица.
МИНСК, 8 мар — Sputnik. В пятницу 9 марта по большой части территории страны пройдутся мокрый снег с дождем, сообщили Sputnik в Белгидромете.
По прогнозу синоптиков, местами в Беларуси образуется туман, ночью и утром всех ожидает слабый гололед. На некоторых участках автодорог будет гололедица.
«Ветер южный,
В субботу 10 марта на большей части нашей страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Погода во многом будет схожей и опять будет туман, а ночью и утром небольшой гололед. На отдельных участках дорог уже привычная гололедица.
«Температура воздуха ночью ожидается —4..+1°С, днем в основном —1..+4°С, по
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