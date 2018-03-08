Власти пообещали провести дегазацию волоколамского полигона за три месяца

«Мы планировали уже в рамках проведения инвестпрограммы действующего полигона подготовку современной карты, куда будет захораниваться мусор, а старое тело полигона должно быть рекультивировано, на нем должна быть проведена дегазация. Все эти работы подготовительные были проведены, они должны были начаться с лета текущего года. Но с учетом того, что достаточно большое обращение граждан, мы видим, что есть превышение ПДК, работы начнутся гораздо раньше в рамках работы штаба. Глава (района) планирует завершить эти работы в течение трех месяцев», — сказал Коган, которого цитирует пресс-служба.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона Ядрово, в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.
Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.
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