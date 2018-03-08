В Самарканде установлен памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами
В Самарканде в центральном парке имени Алишера Навои установлен памятник двум выдающимся представителям узбекской и таджикской литературы — Алишеру Навои и Абдурахману Джами.
В Самарканде в центральном парке имени Алишера Навои установлен памятник двум выдающимся представителям узбекской и таджикской литературы — Алишеру Навои и Абдурахману Джами.
Скульптурная композиция из красного гранита, выполненная в шестидесятых годах прошлого века, ранее располагалась рядом с бывшей гостиницей «Афросиёб», откуда позже была перенесена в другое место.
Памятник был перенесен в центральный парк имени Алишера Навои по предложению интеллигенции, творческих работников и общественности Самарканда.
В Самарканде на днях прошла церемония открытия памятника. Представители областного хокимията, государственных и общественных организаций возложили цветы к подножию памятника. Студенты и учащиеся прочитали отрывки из произведений двух великих поэтов.
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