В Самарканде установлен памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами

Источник: Uzdaily.uz

Скульптурная композиция из красного гранита, выполненная в шестидесятых годах прошлого века, ранее располагалась рядом с бывшей гостиницей «Афросиёб», откуда позже была перенесена в другое место.

Памятник был перенесен в центральный парк имени Алишера Навои по предложению интеллигенции, творческих работников и общественности Самарканда.