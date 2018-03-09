В американской полиции нашли садистов и предателей

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Многие полицейские, упоминаемые в отчетах, позволяли себе лгать под присягой, жестоко избивать людей и даже воровать. Среди прочих правонарушений необоснованная стрельба по гражданам, подделка штрафных квитанций, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Так, один из полицейских даже чуть не застрелил невиновного человека. Другой сексуально домогался к сослуживцу, трогал его «ненадлежащим образом».

Любой из этих проступков мог привести к увольнению, но начальство предпочитало закрывать глаза на поведение своих подчиненных. Поэтому правонарушители продолжают патрулировать улицы, арестовывать людей и предъявлять им обвинения.

В то же время, журналисты указывают, что с 2011 по 2015 годы 777 полицейских были привлечены к ответственности за правонарушения, а 463 сотрудника ушли в отставку во время рассмотрения дисциплинарных дел.