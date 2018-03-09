Большинство школьников предпочитают чипсы

Каждый четвертый российский школьник тратит свои карманные деньги на чипсы. Это любимое лакомство для большинства детей. Кроме хрустящей картошки, дети покупают себе булочки, конфеты и газировку. И только 10% учеников ничего не едят вне дома, выяснили ученые НМИЦ здоровья детей Минздрава России. По мнению экспертов, такое пищевое поведение может привести к ожирению. Вкусовые предпочтения детей сильно зависят от родителей и рекламы, которую ученые предлагают ограничить.

Школьники предпочитают покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты (20%) и газированные напитки (17%). Еще 10% детей едят только дома (у них либо нет карманных денег, либо они стесняются перекусывать в компании друзей). Такие данные ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России получил в результате анкетирования более 1,3 тыс. учеников московских школ. Оно проводилось в рамках трехлетней научно-исследовательской работы по организации здорового питания детей, которая завершается в этом году.

Главный научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков Жанетта Горелова рассказала «Известиям», что итоги опроса столичных детей актуальны и для других регионов страны.

— Оценка питания в Алтайском крае, проведенная сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета, продемонстрировала аналогичные результаты, — отметила она.

По словам эксперта, вкусовые привычки формируются с учетом традиций семьи. Взрослые должны не просто рассказывать детям о пользе молока, творога, овощей, рыбы и мяса, но и подавать личный пример. Поэтому лучший способ привить ребенку основные принципы здорового питания — это семейные завтраки, обеды или ужины с правильным рационом.

По мнению директора НИИ детского питания Сергея Симоненко, высокая популярность чипсов среди детей объясняется тем, что их постоянно и везде рекламируют.

— Рекламу чипсов необходимо ограничить на законодательном уровне. Пусть ее транслируют по ночам, чтобы не видели дети. Ничего полезного в этом продукте нет, — считает ученый.

Он пояснил, что в картофельных чипсах содержится много жира, соли, сахара, усилителей вкуса и аромата. Все это негативно отражается на работе желудочно-кишечного тракта.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин рассказал «Известиям», что реклама негативно влияет и на то, как родители кормят своего ребенка.

— Например, в колбасе содержится 30%-40% жира и лишь 12−15% белка. Но мы включаем телевизор и видим, как папа сделал девочке бутерброд: полбатона хлеба и полбатона колбасы. Это же убийственно! — возмутился Александр Батурин.

Он отметил, что пищевое поведение ребенка формируется в семье. Наивно надеяться, что чадо будет правильно питаться, если в вазочке на столе лежат конфеты, а не яблоки. А на обед — сосиски, а не мясо с овощами.

Распространенность неправильного питания в сочетании с малоподвижным образом жизни привели к тому, что за последние 10 лет доля детей, имеющих избыточную массу тела, выросла в полтора раза, добавил Александр Батурин. Сегодня проблема лишнего веса актуальна для 20% российских мальчиков и девочек.