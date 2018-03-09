Исчезающий рай. Страны, которые могут уйти под воду к 2050 году

Об этом рассказали ученые на круглом столе, организованном «Известиями». Государства, оказавшиеся под угрозой полного уничтожения, — в подборке портала.

Мальдивские острова — одни из первых в зоне риска.

Тувалу — маленькое государство, которое состоит из трех рифовых островов и шести атоллов в Тихом океане. Его жители уже начали искать убежище в других местах — страдает Тувалу не только из-за затопления и без того небольшой территории, но и из-за того, что почва здесь всё сильнее пропитывается морской солью.

Маленькая страна Кирибати расположена в Тихом океане неподалеку от Гавайев. В среднем уровень океана здесь поднимался почти на 17 см ежегодно с 1992 года. В некоторых районах этот показатель оказался даже выше.

Тихоокеанское островное государство Фиджи также оказалось в зоне риска, но ситуация здесь чуть лучше, чем у многих из соседей, — например, президент Кирибати уже приобрел в этой стране почти 2,5 тыс. га, чтобы переселить туда жителей со своего острова.

Площадь микрогосударства Науру составляет всего 21 кв. км. Раньше здесь добывали полезные ископаемые, из-за чего жить в центре острова стало практически невозможно — около 10 тыс. населяющих его жителей селятся вдоль береговой линии, часть из которой уже поглотил Тихий океан.

К востоку от Филиппин раскинулись больше 600 островов и атоллов, которые входят в Федеративные Штаты Микронезии. Из-за подъема уровня Тихого океана под воду на некоторых островах уже ушла часть местных кладбищ. Ученые говорят, что к концу столетия вода может подняться на 40−157 см. Микронезийское правительство ответило новой стратегией адаптации к меняющимся климатическим условиям.

Более чем 300 городов маленькой страны Палау всё больше страдают от того, что соленая вода добирается до сельскохозяйственных угодий и делает почву непригодной для посевов. Кроме того, от климатических изменений здесь страдают и коралловые рифы, которые гибнут в непривычно теплой воде.

Бангладеш — одно из немногих неостровных государств в списке «первой группы риска». Местные жители и раньше страдали от регулярных наводнений и торнадо, однако последнее время природные катаклизмы случаются всё чаще. Виной всему — глобальное потепление климата, которое привело к таянию гималайских ледников.

Популярные у туристов Сейшельские острова, расположенные на западе Индийского океана, оказались под угрозой исчезновения из-за погибших коралловых рифов — раньше именно они защищали острова от эрозии. Теперь любой заметный подъем уровня воды может оказаться критическим для жителей более чем сотни островов.