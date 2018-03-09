Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в пятницу
В большинстве регионов ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге гроза.
В большинстве регионов ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге гроза.
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на
В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, ночью Алматинской области местами туман, в Атырауской, Мангистауской областях местами гололед.
Жамбылской области ожидается туман, днем местами ветер — 15−20, порывы — 23−28 м/с.
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В Костанайской,
В Павлодарской области местами низовая метель, ветер — 15−20 м/с.
В Карагандинской,
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