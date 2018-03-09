Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в пятницу

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке преимущественно без осадков, сообщла пресс-служба РГП «Казгидромет».