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07:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в пятницу

В большинстве регионов ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге гроза.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке преимущественно без осадков, сообщла пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, ночью Алматинской области местами туман, в Атырауской, Мангистауской областях местами гололед.

Жамбылской области ожидается туман, днем местами ветер — 15−20, порывы — 23−28 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами гроза, ветер — 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидаются туман, гололед, метель, ветер — 15−20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях — туман, низовая метель.

В Павлодарской области местами низовая метель, ветер — 15−20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман, днем низовая метель, ветер — 15−20 м/с, в Карагандинской области — гололед.

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