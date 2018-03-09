Синоптики рассказали о погоде в Москве на 9 марта
В пятницу, 9 марта, в Москве ожидается от минус пяти до минус трех градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.
В пятницу, 9 марта, в Москве ожидается от минус пяти до минус трех градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.
Днем будет облачно, местами ожидается снег. Ветер восточный,
В ночь на 10 марта температура может опуститься до десяти градусов мороза.
Ранее синоптики сообщали, что суббота, 10 марта, станет самым теплым днем с начала весны в российской столице. Ночью минимальная температура составит минус 6−8 градусов, днем — минус 2−4 градуса. Но уже 11 марта похолодает на 2−3 градуса.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.