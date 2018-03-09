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06:50 (мск), источник: Известия

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 9 марта

В пятницу, 9 марта, в Москве ожидается от минус пяти до минус трех градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Днем будет облачно, местами ожидается снег. Ветер восточный, юго-восточный, 3−8 м/с.

В ночь на 10 марта температура может опуститься до десяти градусов мороза.

Ранее синоптики сообщали, что суббота, 10 марта, станет самым теплым днем с начала весны в российской столице. Ночью минимальная температура составит минус 6−8 градусов, днем — минус 2−4 градуса. Но уже 11 марта похолодает на 2−3 градуса.

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