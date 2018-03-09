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07:18 (мск), источник: Zakon.kz

Экологи Алматы призывают не покупать тюльпаны

Они отмечают, что при срыве с луковицей, растение погибает и не будет расти на следующий год.

Источник: Zakon.kz

Экологическое общество «Зеленое спасение» убедительно призывает не рвать, не продавать и не покупать первоцветы — тюльпаны и подснежники, передает InAlmaty.kz.

«В Казахстане наиболее известны шафраны и тюльпаны. Они особо привлекают своей красотой и свежестью после зимних холодов. Но, к сожалению, в период цветения их безжалостно срывают на букеты и для продажи, несмотря на то, что эти и другие растения внесены в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Красной книги РК. Зачастую люди беспечно уничтожают первоцветы, не осознавая, что наносят природе непоправимый вред. Некоторые раннецветущие растения — шафраны, тюльпаны и другие — собирают с луковицами, что для растения означает полную гибель», — написали экологи в обращении на сайте организации.

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Они отмечают, что при срыве с луковицей, растение погибает и не будет расти на следующий год.

«Но даже если цветок сорван без луковицы, это отражается на растении негативно. Оно будет лишено возможности размножаться семенами, да и сама луковица может зачахнуть, так как без цветка растение не может нормально развиваться. Берегите дикорастущие первоцветы, чтобы их могли увидеть другие. Главное правило — не рвать, не продавать, не покупать! Лучший способ поделиться красотой — фото, видео или ваш рисунок!» — написали экологи.

Они привели статью УК РК об уничтожении редких и находящихся под угрозой видов растений, который наказывается штрафов в размере до 3 тыс МРП, либо ограничением свободы до трех лет, либо исправительными работами.

При этом в честь праздника 8 марта, улицы Алматы заполонены продавцами цветов. Они продают тюльпаны разных видов и розы. Также встречаются и подснежники. Однако поскольку большая часть цветов импортируется, не факт, что уличные продавцы торгуют местными тюльпанами.

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