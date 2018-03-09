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07:39 (мск), источник: Nur.kz

Алматинка развелась после того, как похудела на 60 килограммов

Многие женщины худеют для того, чтобы сберечь отношения, стараются ради своих любимых людей. Но есть и те, кто в первую очередь задумывается об общем состоянии здоровья и начинают худеть, чтобы жить полноценной жизнью, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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После рождения ребенка Надиля весила 135 килограммов, и она серьезно занялась своим весом именно из-за состояния здоровья.

«Родила я путем кесарева сечения и шов не заживал из-за большого живота. При таком большом весе у меня были проблемы со здоровьем, больные колени, больные суставы, гипертония. Худеть было необходимо, но возможности ходить в спортзал не было, не с кем было оставлять дочь».

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Надиля вспоминает, что перепробовала всяческие диеты, чаи и всевозможные таблетки для похудения.

«Некоторые препараты давали результаты, некоторые — нет. Результаты если и достигались, то не на продолжительное время. В основном, вес всегда возвращался. Невозможно сидеть постоянно на диете или постоянно употреблять различные популярные чаи и препараты». Когда ребенок немного подрос, девушка стала на постоянной основе посещать фитнес-зал. «Сначала я ходила в женский клуб на аэробику, а потом в тренажерный зал. Так мне удалось сбросить вес до 102 килограммов. Решила заняться кроссфитом».

Надиля признается, что кроссфит стал для нее настоящей любовью, он подошел девушке больше, чем все остальные программы в фитнес-залах.

«Сначала я начала заниматься в группе для новичков и регулярно принимать процедуры водорослевого обертывания, но очень страдало питание, мне очень сложно было поменять свое пищевое поведение. Но при этом мне удалось согнать вес до 90 килограммов за год с лишним».

Надиля также решила кардинально поменять питание, так как комплексный подход был необходим.

«Прошлым летом я отказалась от мяса, перейдя практически полностью на растительное питание, это поспособствовало тому, что выросли силовые показатели и выносливость, и я, наконец, могла перейти в группу для продолжающих атлетов по кроссфиту, и так мой вес снизился до 75 килограммов. Моя цель — весить 60 килограммов».

Надиля признает, что когда набрала вес, интерес у мужа действительно угас.

«Когда уже начала сбрасывать, интерес как будто бы снова начал возвращаться. Я, конечно, его не виню, это естественно. Но важнее ведь все-таки содержание, а не форма, и, наверное, меня и переоцененное богатство моего внутреннего мира несколько обижало то, что в данном случае форма оказалась важнее содержания, и мы развелись».

По мнению девушки, качество жизни определенно меняется по мере того, как вес приходит в норму.

«Лишний вес — это вообще ограничение. Ограничение в еде, в выборе одежды, в возможности заниматься спортом, одним словом, во всем. Он влечет за собой ряд проблем со здоровьем, не только с физической точки зрения, но и с психологической. “Полный” практически всегда антоним слова — “здоровый”. Но, к счастью, все не безнадежно и выход есть всегда».

Журналист: Алия Абсеметова.

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