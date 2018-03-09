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07:36 (мск), источник: Sputnik

Визы в страны Прибалтики и Швейцарию узбекистанцам выдаст единый центр

Начиная с 16 марта 2018 года, заявки на визу в Латвию, Эстонию, Литву и Швейцарию необходимо будет подавать в визовом центре VFS Global, расположенном в центре Ташкента.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Посольство Латвии заключило соглашение с компанией VFS Global о предоставлении услуг аутсорсинга на территории Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Теперь, начиная с 16 марта 2018 года, заявки на визу в Латвию, Эстонию, Литву и Швейцарию необходимо будет подавать в визовом центре VFS Global, расположенном в центре Ташкента.

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«Предварительную запись на получение краткосрочных виз для поездок в эти страны центр будет осуществлять по рабочим дням с 08:30 до 15:30 по номеру 2342158. Также все желающие по этому же номеру могут получить необходимую дополнительную информацию, связанную с подачей заявок и получением визы», — отметили в посольстве.

Посольство рассчитывает, что с началом работы данного центра будут обеспечены более комфортные условия для узбекистанцев, желающих получить краткосрочные шенгенские визы для поездок в Латвию, Литву, Эстонию и Швейцарию.

Визовые заявления, поданные через компанию, будут рассматриваться Консульским отделом в течение 15 дней со дня получения. В случае необходимости проведения дополнительной проверки, этот срок может быть продлен до 30 дней.

При этом тариф за услуги компании составит от 24 до 25 евро за 1 паспорт. Оплата производится по безналичному расчету в национальной валюте Узбекистана при помощи пластиковых карт.

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