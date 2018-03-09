КАД у развязки с Московским полностью перекроют на ночь
В ночь с 9 на 10 марта полностью перекроют движение на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В ночь с 9 на 10 марта полностью перекроют движение на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
С 23:30 9 марта до 5:00 10 марта будет полностью перекрыто движение на внутреннем кольце КАД на 65-м километре, у развязки с Московским шоссе, а также закрыты заезды на внутреннее кольцо КАД с Московского шоссе и Витебского проспекта (съезды № 9 и № 12). На развязке будут менять опорную часть пролетного строения путепровода, работы будут вестись ниже уровня проезжей части, в подэстакадном пространстве.
Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации, а на участке работ установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, дорожные конусы и сигнальные фонари дежурного освещения. Также подрядчик направит туда машины прикрытия с проблесковыми маяками и стробоскопами.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит участникам движения извинения за временные неудобства. Водителей просят объезжать участок работ, следуя по съезду № 3 с внутреннего кольца КАД (в Санкт-Петербург), затем по Московскому шоссе на съезд № 7 (из Санкт-Петербурга) и снова на внутреннее кольцо.
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