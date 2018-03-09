Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«США примут меры, если РФ не уйдет из Гутты» - СМИ
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Новое фантастическое оружие России: что оно на самом деле может
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Боец «Айдара»: ВСУ встречают без радости не только в Донбассе
«Джейш аль-Ислам» заявили, что сбили Ан-26 в Сирии
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Венере Милосской сделали протезы
16:55 (мск), источник: Водитель Петербурга

КАД у развязки с Московским полностью перекроют на ночь

В ночь с 9 на 10 марта полностью перекроют движение на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 23:30 9 марта до 5:00 10 марта будет полностью перекрыто движение на внутреннем кольце КАД на 65-м километре, у развязки с Московским шоссе, а также закрыты заезды на внутреннее кольцо КАД с Московского шоссе и Витебского проспекта (съезды № 9 и № 12). На развязке будут менять опорную часть пролетного строения путепровода, работы будут вестись ниже уровня проезжей части, в подэстакадном пространстве.

Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации, а на участке работ установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, дорожные конусы и сигнальные фонари дежурного освещения. Также подрядчик направит туда машины прикрытия с проблесковыми маяками и стробоскопами.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит участникам движения извинения за временные неудобства. Водителей просят объезжать участок работ, следуя по съезду № 3 с внутреннего кольца КАД (в Санкт-Петербург), затем по Московскому шоссе на съезд № 7 (из Санкт-Петербурга) и снова на внутреннее кольцо.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Большая пятёрка», где у каждого своя миссия
Ловко придуманное новое и хорошо обновлённое старое
Посольство РФ ответило на критику Госдепа по ситуации в Сирии
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Британские СМИ сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
В Дагестане мужчина застрелил двух сотрудников Росгвардии
Российский легкоатлет пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь