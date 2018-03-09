Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка
Третьего ребенка родила в пятницу, 9 марта, шведская принцесса Мадлен. Новорожденная дочка стала третьим ребенком в семье младшей дочери шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии.
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