Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка

Девочка появилась на свет в 00:41 по местному времени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу королевского двора. Роды прошли в одной из клиник Стокгольма. Вес новорожденной составил 3465 граммов, рост — 50 сантиметров.