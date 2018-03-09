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17:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Мединский принял участие во вручении премии «Фигаро» в Петербурге

8 марта на сцене театра имени Миронова состоялось торжественное мероприятие.

VIII Церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» прошла вчера в Петербурге. Торжественное открытие мероприятия посетили министр культуры России Владимир Мединский и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Министр культуры зачитал собравшимся в зале приветственное обращение от президента страны Владимира Путина:

— Это торжественное мероприятие — всегда большое событие в театральной афише Санкт-Петербурга и всей страны, важный этап в творческой жизни номинантов премии — как признанных корифеев, так и начинающих актёров. Своим талантом, мастерством, яркими, интересными работами они обогащают отечественное драматическое искусство, вносят весомый вклад в развитие его легендарных традиций.

Владимир Кириллов поздравил лауреатов премии от имени губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. И отметил, что на протяжении многих лет эта престижная награда вручается выдающимся людям, чья деятельность имеет большое значение для развития современного театрального искусства.

— В этом году премия по традиции присуждена достойным лауреатам, которые всю жизнь посвятили театру. Среди них не только петербуржцы, но и представители Москвы и других регионов, — сказал вице-губернатор.

Лауреатами премии «Фигаро» этого года стали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актеры Петр Семак, Филипп Янковский, Александр Лазарев-младший, Ольга Дроздова, Андрей Леонов, Вера Карпова и Михаил Боярский, режиссеры Борис Мильграм, Кама Гинкас и Генриетта Яновская.

Специальный приз премии «Фигаро» получил Сергей Боярский, а также выпускной курс Российского государственного института сценических искусств и старший педагог курса Галина Бызгу.

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