Владимир Мединский принял участие во вручении премии «Фигаро» в Петербурге
8 марта на сцене театра имени Миронова состоялось торжественное мероприятие.
8 марта на сцене театра имени Миронова состоялось торжественное мероприятие.
VIII Церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» прошла вчера в Петербурге. Торжественное открытие мероприятия посетили министр культуры России Владимир Мединский и
Министр культуры зачитал собравшимся в зале приветственное обращение от президента страны Владимира Путина:
— Это торжественное мероприятие — всегда большое событие в театральной афише
Владимир Кириллов поздравил лауреатов премии от имени губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. И отметил, что на протяжении многих лет эта престижная награда вручается выдающимся людям, чья деятельность имеет большое значение для развития современного театрального искусства.
— В этом году премия по традиции присуждена достойным лауреатам, которые всю жизнь посвятили театру. Среди них не только петербуржцы, но и представители Москвы и других регионов, — сказал
Лауреатами премии «Фигаро» этого года стали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актеры Петр Семак, Филипп Янковский, Александр
Специальный приз премии «Фигаро» получил Сергей Боярский, а также выпускной курс Российского государственного института сценических искусств и старший педагог курса Галина Бызгу.
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