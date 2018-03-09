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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Персонажей «Ну, погоди!» и «Винни Пуха» изобразили на кроссовках

Немецкий производитель одежды и обуви для спорта и города Puma представил лимитированную коллекцию в честь 50-летия своей культовой модели Puma Suede, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 марта.

В линию, созданную совместно со студией «Союзмультфильм», вошли кроссовки с изображением персонажей мультфильмов студии: Зайца и Волка из «Ну, погоди!» и Пятачка из «Винни Пуха». На задники кроссовок нанесены фразы из мультфильмов («Заяц, Волк», «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед»). Модель по мотивам «Ну, погоди!» выполнена из синей замши с белыми деталями, по мотивам «Винни Пуха» — из черной замши с желтыми деталями.

В честь 50-летия Puma Suede бренд собирается выпустить также капсульные коллекции с марками Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.

«Ну, погоди!» — советский и российский мультсериал. Первый фильм серии снят в 1969 году режиссером Геннадием Сокольским, затем над ней работал режиссер Вячеслав Котеночкин и другие мультипликаторы. По сюжету мультфильма Волк гоняется за зайцем, но догнать его не может. В финале каждой серии Волк восклицает: «Ну, погоди!» В советское время героев озвучивали актеры Анатолий Папанов и Клара Румянова.

«Винни Пух» — серия советских рисованных мультфильмов по сказке Алана Александра Милна о медвежонке Винни Пухе и его друзьях: поросенке Пятачке, ослике Иа-Иа, Кролике и Сове. Мультфильмы озвучивали актеры Евгений Леонов, Ия Савина и Владимир Осенев.

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