Персонажей «Ну, погоди!» и «Винни Пуха» изобразили на кроссовках

В линию, созданную совместно со студией «Союзмультфильм», вошли кроссовки с изображением персонажей мультфильмов студии: Зайца и Волка из «Ну, погоди!» и Пятачка из «Винни Пуха». На задники кроссовок нанесены фразы из мультфильмов («Заяц, Волк», «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед»). Модель по мотивам «Ну, погоди!» выполнена из синей замши с белыми деталями, по мотивам «Винни Пуха» — из черной замши с желтыми деталями.

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«Ну, погоди!» — советский и российский мультсериал. Первый фильм серии снят в 1969 году режиссером Геннадием Сокольским, затем над ней работал режиссер Вячеслав Котеночкин и другие мультипликаторы. По сюжету мультфильма Волк гоняется за зайцем, но догнать его не может. В финале каждой серии Волк восклицает: «Ну, погоди!» В советское время героев озвучивали актеры Анатолий Папанов и Клара Румянова.