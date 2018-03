ДНК молдаван — генетический портрет

Хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты, которые до сих пор не освещались. Оригинал статьи вышел под заголовком Paleo-Balkan and Slavic Contributions to the Genetic Pool of Moldavians: Insights from the Y Chromosome (Палео-балканский и славянский вклад в генетический фонд молдаван: Исследование Y хромосомы).