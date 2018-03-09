ДНК молдаван — генетический портрет
КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik, Евгений Паскарь. Несколько лет назад в научном американском журнале Plos one были опубликованы результаты исследования ДНК молдаван.
КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik, Евгений Паскарь. Несколько лет назад в научном американском журнале Plos one были опубликованы результаты исследования ДНК молдаван.
Исследования проводились группой ученых из разных стран.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты, которые до сих пор не освещались. Оригинал статьи вышел под заголовком
Генетический код молдавских мужчин
Согласно исследованию, у молдавских мужчин было выявлено 19 гаплогрупп. Наиболее частыми из них были I-M423 и R-M17 *, составляющие соответственно 20,8% и 17,6% всех молдавских
Также ученые представили данные по генетике румын и украинцев. У румын было найдено 15 гаплогрупп. Наиболее распространенной гаплогруппой Y в этой популяции была I-M423 (40,7%). Это самая высокая частота гаплогруппы I-M423, зарегистрированной до сих пор за пределами
У украинцев было выявлено 13 гаплогрупп. Наиболее часто встречалась гаплогруппа R-M17 * (34,0%), затем I-M423 (20,8%), R-M269 * (9,4%), N-M178, R-M458 и R-M73 (каждая 5,7%). Соотношения этих гаплогрупп соответствовали тем, которые наблюдались в других славянских популяциях из восточной и центральной Европы, за исключением гаплогруппы R-M73, характерной для некоторых центральноазиатских популяций и практически отсутствующей в Европе.
Генетическая связь
В отличие от румын и большинства других балканских популяций, молдаване демонстрируют явное генетическое сходство с западными и восточными славянами. Это сильно подразумевает гаплогруппа R-M17, которая доминирует в отцовских линиях славян и широко представлена у молдаван. Это может свидетельствовать о
Результаты, представленные в этом отчете, позволяют предположить, что примесь автохтонных популяций
Из четырех гаплотипов, общих с молдавским населением три молдавских гаплотипа являются общими с украинскими гаплотипами, и только один гаплотип общий между молдаванами и румынами. Парные сравнения RST для
Таким образом, совместное использование почти одинакового языка не сопровождается специфической генетической схожестью молдаван и румын. Также в статье сообщается о наличие нескольких белков которые присутствуют только у жителей Молдовы (R-M458, R-M269* и др) и нет ни у кого более и также ряд белков, присущих жителям Румынии (R-M405, и др.).
С полной версией статьи на английском языке можно познакомиться по этой ссылке.
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