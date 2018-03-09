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17:05 (мск), источник: Publika.md

10-летний ребенок заявил о заложенной бомбе в Кафедральном соборе

10-летний ребенок поднял по тревоге столичную полицию и саперов. Вчера вечером он заявил о бомбе, заложенной в Кафедральном соборе. В храме было несколько десятков прихожан, всех эвакуировали.

Источник: Publika.md

«На место происшествия сразу же приехали саперы и оперативная группа буюканского инспектората полиции и батальона оперативного реагирования. Район был оцеплен», — сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.

Ничего подозрительного в храме не нашли. Зато звонившего выявили очень скоро. Это был мальчик из села Батыр Чимишлийского района. Его родителям придется выплатить штраф.

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