10-летний ребенок заявил о заложенной бомбе в Кафедральном соборе

«На место происшествия сразу же приехали саперы и оперативная группа буюканского инспектората полиции и батальона оперативного реагирования. Район был оцеплен», — сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.



Ничего подозрительного в храме не нашли. Зато звонившего выявили очень скоро. Это был мальчик из села Батыр Чимишлийского района. Его родителям придется выплатить штраф.