10-летний ребенок заявил о заложенной бомбе в Кафедральном соборе
10-летний ребенок поднял по тревоге столичную полицию и саперов. Вчера вечером он заявил о бомбе, заложенной в Кафедральном соборе. В храме было несколько десятков прихожан, всех эвакуировали.
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