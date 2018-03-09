В старой части Бухары появился парящий в воздухе ученый
Как сообщалось ранее, в старой части Бухары появился левитирующий дервиш. Аттракцион пользуется большим вниманием и заслужил положительные отзывы туристов.
Как сообщалось ранее, в старой части Бухары появился левитирующий дервиш. Аттракцион пользуется большим вниманием и заслужил положительные отзывы туристов.
Ввиду этого были запущены еще два аттракциона подобного вида: парящий в воздухе аллома (ученый).
Успех аттракционов показывает, что интерактивные развлечения, расположенные по пути следования туристических маршрутов, положительно сказываются на общем впечатлении от путешествия.
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