Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Басков и Лопырева хотят троих детей
"Ну приврал немножко": Путин объяснил, почему обманул жену Трампа
Как выглядит мама Ларисы Гузеевой
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Полина Гагарина пролила свет на причину успеха Бузовой - СМИ
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Боец «Айдара»: ВСУ встречают без радости не только в Донбассе
«Джейш аль-Ислам» заявили, что сбили Ан-26 в Сирии
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Венере Милосской сделали протезы
18:40 (мск), источник: Nur.kz

Cкандального директора школы уволили в третий раз на севере Казахстана

Аскар Хамзин уже дважды становился героем скандалов, связанных с эксплуатацией подчиненных.

Источник: Nur.kz

Первый раз директор заставлял полоть свой огород и чистить снег на его участке, а второй раз по вине Хамзина погиб человек. Но мужчина смог в третий раз занять высокий пост, сообщает Петропавловск News.

Около 10 лет назад Хамзин работал директором Смирновской средний школы № 3, там он впервые стал злоупотреблять властью. Директор заставил детей чистить снег, полоть огород и даже заготавливать для него дрова.

Помимо этого, прокуратура выявила эпизоды поборов. За нарушение коррупционного законодательства Хамзина сняли с должности, без права работы на государственной службе.

Спустя несколько лет Хамзин стал акимом Афанасьевского сельского округа. Осталось неизвестным, как бывший чиновник смог пройти проверку. На этом посту он вновь стал заниматься эксплуатацией своих подчиненных. В этот раз были трагические последствия. Сторож, которого Хамзин отправил в лес, скончался от укуса осы.

Читайте также
Праздник не удался: женщина разгромила вагон алматинского метро

В третий раз мужчина вновь стал директором учебного заведения. И снова без особых проблем прошел проверку и был допущен до такой должности.

Выявить нарушение помог руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Северо-Казахстанской области Галым Турсунбаев. Помимо этого, Турсунбаев заявил, что не скрывает своего недоверия к лицам допустившим Хамзина до работы в качестве директора школы.

А именно начальника районного отдела образования и уполномоченного по этике аппарата акима Айыртауского района.

Директора пришлось уволить со скандалом, а тех, кто дал ему возможность работать на такой должности, тоже будут привлекать к адмответственности через судебные органы.

Все новости региона
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Не мог дать сдачи: мужчину с дочкой на руках жестоко избили в баре
Посольство РФ ответило на критику Госдепа по ситуации в Сирии
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Британские СМИ сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
В Дагестане мужчина застрелил двух сотрудников Росгвардии
Российский легкоатлет пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь