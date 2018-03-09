Cкандального директора школы уволили в третий раз на севере Казахстана

Источник: Nur.kz

Первый раз директор заставлял полоть свой огород и чистить снег на его участке, а второй раз по вине Хамзина погиб человек. Но мужчина смог в третий раз занять высокий пост, сообщает Петропавловск News.

Около 10 лет назад Хамзин работал директором Смирновской средний школы № 3, там он впервые стал злоупотреблять властью. Директор заставил детей чистить снег, полоть огород и даже заготавливать для него дрова.

Помимо этого, прокуратура выявила эпизоды поборов. За нарушение коррупционного законодательства Хамзина сняли с должности, без права работы на государственной службе.

Спустя несколько лет Хамзин стал акимом Афанасьевского сельского округа. Осталось неизвестным, как бывший чиновник смог пройти проверку. На этом посту он вновь стал заниматься эксплуатацией своих подчиненных. В этот раз были трагические последствия. Сторож, которого Хамзин отправил в лес, скончался от укуса осы.

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В третий раз мужчина вновь стал директором учебного заведения. И снова без особых проблем прошел проверку и был допущен до такой должности.

Выявить нарушение помог руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Северо-Казахстанской области Галым Турсунбаев. Помимо этого, Турсунбаев заявил, что не скрывает своего недоверия к лицам допустившим Хамзина до работы в качестве директора школы.

А именно начальника районного отдела образования и уполномоченного по этике аппарата акима Айыртауского района.