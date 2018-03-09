Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украину возмутили заявления киевской журналистки в эфире ТВ РФ
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
У Путина в интервью спросили, каково это — ощущать себя злодеем
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Полина Гагарина пролила свет на причину успеха Бузовой - СМИ
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Боец «Айдара»: ВСУ встречают без радости не только в Донбассе
«Джейш аль-Ислам» заявили, что сбили Ан-26 в Сирии
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
17:31 (мск), источник: БЕЛТА

Окольцованного на Полесье большого подорлика сфотографировали в Израиле

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окольцованного на Полесье большого подорлика сфотографировали в Израиле, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Специалисты АПБ в июле 2017 года окольцевали птенца на Полесье, чтобы отслеживать пути миграции. Птица выросла и отправилась на свою первую зимовку в Израиль. Недалеко от киббуца Тират-Цви белорусского большого подорлика заметил и сфотографировал орнитолог.

Во время акции АПБ «Спаси орленка» проводился контроль гнезд и кольцевание птенцов большого подорлика на всей территории Беларуси. Кроме того, летом 2017 года группа орнитологов из Эстонии и Беларуси отловила и пометила спутниковыми GPS/GSM-передатчиками восемь взрослых больших подорликов, из которых два были пойманы на территории заказника «Средняя Припять», два — заказника «Старый Жаден», один в национальном парке «Припятский» и три в национальном парке «Беловежская пуща». Сигнал от одной из птиц перестал поступать сразу после установки передатчика, чуть позже пропал еще один сигнал, но за остальными птицами можно было следить на сайте АПБ.

Проект по охране большого подорлика в Беларуси реализуют орнитологи Эстонского университета наук о жизни, общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», Eagle Club (Эстония) и НАН Беларуси. Основные задачи эстонско-белорусского проекта — выяснить пути миграции, места зимовок, суточную и сезонную активность птиц, узнать, насколько часто встречаются в Беларуси гибридные пары малого и большого подорликов.

Орнитологи всего мира занимаются кольцеванием птиц для наблюдений за миграцией. АПБ просит сообщать об окольцованных птицах по номеру 8 (017) 284−25−04 или по электронному адресу bym.minsk@gmail.com. Нужно указать номер кольца, а также дату и место наблюдения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В марте на Земле ожидаются 3 магнитные бури
В Беларуси стали выявлять больше фальшивых евро
Посольство РФ ответило на критику Госдепа по ситуации в Сирии
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Британские СМИ сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
В Дагестане мужчина застрелил двух сотрудников Росгвардии
Российский легкоатлет пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь