Окольцованного на Полесье большого подорлика сфотографировали в Израиле

Специалисты АПБ в июле 2017 года окольцевали птенца на Полесье, чтобы отслеживать пути миграции. Птица выросла и отправилась на свою первую зимовку в Израиль. Недалеко от киббуца Тират-Цви белорусского большого подорлика заметил и сфотографировал орнитолог.

Во время акции АПБ «Спаси орленка» проводился контроль гнезд и кольцевание птенцов большого подорлика на всей территории Беларуси. Кроме того, летом 2017 года группа орнитологов из Эстонии и Беларуси отловила и пометила спутниковыми GPS/GSM-передатчиками восемь взрослых больших подорликов, из которых два были пойманы на территории заказника «Средняя Припять», два — заказника «Старый Жаден», один в национальном парке «Припятский» и три в национальном парке «Беловежская пуща». Сигнал от одной из птиц перестал поступать сразу после установки передатчика, чуть позже пропал еще один сигнал, но за остальными птицами можно было следить на сайте АПБ.