Американская актриса обиделась на женский журнал за ретушь своей фигуры

Рейнхарт разместила в «историях» скриншот публикации своего изображения в официальном профиле издания. «Вот как моя талия была отфотошоплена для Cosmopolitan Phillippines», — прокомментировала она. Также девушка выложила вариант фотографии до ретуши — на ней видно, что ее талия несколько шире, чем в «журнальном» варианте.

Позднее Рейнхарт опубликовала фото своей коллеги Камилы Мендес (Camila Mendes), также занятой в сериале. Судя по снимкам, редакторы журнала в графическом редакторе уменьшили объемы талии и грудной клетки девушки.

После обнародования подборок для сравнения девушка написала большой пост об уверенности в себе. «Мы с Камилой очень тяжело работали, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в этих телах», — написала Рейнхарт. «Иногда это каждодневная битва», — добавила она.