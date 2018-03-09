Американская актриса обиделась на женский журнал за ретушь своей фигуры

Рейнхарт разместила в «историях» скриншот публикации своего изображения в официальном профиле издания. «Вот как моя талия была отфотошоплена для Cosmopolitan Phillippines», — прокомментировала она. Также девушка выложила вариант фотографии до ретуши — на ней видно, что ее талия несколько шире, чем в «журнальном» варианте.
Позднее Рейнхарт опубликовала фото своей коллеги Камилы Мендес (Camila Mendes), также занятой в сериале. Судя по снимкам, редакторы журнала в графическом редакторе уменьшили объемы талии и грудной клетки девушки.
После обнародования подборок для сравнения девушка написала большой пост об уверенности в себе. «Мы с Камилой очень тяжело работали, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в этих телах», — написала Рейнхарт. «Иногда это каждодневная битва», — добавила она.
В финале своей речи актриса упрекнула редакцию женского журнала за желание исправить человеческое тело и загнать его в рамки общепризнанных стандартов. «Мы чертовски могущественны, красивы и сильны… Мы не собираемся скрываться за фотошопом, чтобы соответствовать стандартам», — заключила Рейнхарт.
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