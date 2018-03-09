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17:43 (мск), источник: Мослента

Пассажирам московского метро устроили диджейский сет

В метро отметили День диджея.

В честь Дня диджея, который отмечается 9 марта, на станции метро «Курская» выступили музыканты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного метрополитена.

«Сегодня на одной из самых популярных площадок проекта “Музыка в метро” отметили День диджея. На четыре часа аванзал станции “Курская” превратился в настоящую танцплощадку, где звучали сеты от популярных диджеев», — рассказал собеседник агентства. Перед пассажирами выступили трубачи и диджеи DiMaggio и Swanky Tunes.

За время акции через аванзал «Курской» прошло порядка 16 тысяч человек. Это, по словам заместителя начальника метрополитена Романа Латыпова, больше половины от максимального числа зрителей на концертах в «Олимпийском». «В то же время, выступление не помешало движению основного пассажиропотока благодаря грамотному расположению площадки», — заверил он.

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