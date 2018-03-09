Канадский хоккеист рассказал, что его удивило в Казахстане

Источник: Zakon.kz

— «Когда в “Барысе” на льду зарезали барана, то я был в шоке. Одна из самых странных вещей, о которых я слышал в своей жизни».

— Тренировочные лагери в России — это что-то. Один из самых трудных моментов, которые были в моей карьере. Вы собираетесь всей командой на два месяца и занимаетесь, занимаетесь. Два занятия на льду каждый день с перерывом на обед, — приводит слова Брюле Chicago Tribune.

Жильбер Брюле в России выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Трактор».