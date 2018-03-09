Канадский хоккеист рассказал, что его удивило в Казахстане
Канадский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Жильбер Брюле рассказал североамериканской прессе о вещах, которые удивили его в КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на championat.com.
Канадский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Жильбер Брюле рассказал североамериканской прессе о вещах, которые удивили его в КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на championat.com.
— «Когда в “Барысе” на льду зарезали барана, то я был в шоке. Одна из самых странных вещей, о которых я слышал в своей жизни».
— Тренировочные лагери в России — это
Жильбер Брюле в России выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Трактор».
В Казахстане Жильбер был в октябре прошлого года, когда в составе «Куньлунь Ред Стар» играл против «Барыса». Матч тогда закончился победой «барсов» со счетом 4:3.
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