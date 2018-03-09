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18:27 (мск), источник: Zakon.kz

Канадский хоккеист рассказал, что его удивило в Казахстане

Канадский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Жильбер Брюле рассказал североамериканской прессе о вещах, которые удивили его в КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на championat.com.

Источник: Zakon.kz

— «Когда в “Барысе” на льду зарезали барана, то я был в шоке. Одна из самых странных вещей, о которых я слышал в своей жизни».

— Тренировочные лагери в России — это что-то. Один из самых трудных моментов, которые были в моей карьере. Вы собираетесь всей командой на два месяца и занимаетесь, занимаетесь. Два занятия на льду каждый день с перерывом на обед, — приводит слова Брюле Chicago Tribune.

Жильбер Брюле в России выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Трактор».

В Казахстане Жильбер был в октябре прошлого года, когда в составе «Куньлунь Ред Стар» играл против «Барыса». Матч тогда закончился победой «барсов» со счетом 4:3.

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