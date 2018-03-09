В праздничные выходные в Башкирии усилят дорожный патруль
УФА, 9 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В праздничные выходные в Башкирии усилят дорожный патруль, сообщает
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УФА, 9 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В праздничные выходные в Башкирии усилят дорожный патруль, сообщает
По данным ГИБДД по РБ, большинство граждан приветствуют такие предупредительные меры, поскольку они направлены на исключение из транспортного потока водителей, ставящих под угрозу жизни и здоровье других участников движения.
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