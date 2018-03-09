Папа Римский посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре, сообщают информагентства со ссылкой на
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре, сообщают информагентства со ссылкой на
Визит Папы Римского в страны Балтии продлится с 22 по 25 сентября. В это время он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии.
Как сообщалось, католические епископы Беларуси 1 февраля встретились в Ватикане с Папой Римским Франциском. Тогда обсуждался и его возможный визит в Беларусь.
Митрополит
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