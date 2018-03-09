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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Папа Римский посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Источник: БЕЛТА

Визит Папы Римского в страны Балтии продлится с 22 по 25 сентября. В это время он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии.

Как сообщалось, католические епископы Беларуси 1 февраля встретились в Ватикане с Папой Римским Франциском. Тогда обсуждался и его возможный визит в Беларусь.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич по итогам встречи отметил: «Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам».

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