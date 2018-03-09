Папа Римский посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре

Визит Папы Римского в страны Балтии продлится с 22 по 25 сентября. В это время он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич по итогам встречи отметил: «Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам».