Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Как сообщается, в период
Кроме того на отдельных низкогорных реках
В Жамбылской области
В Таразе
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