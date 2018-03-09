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18:11 (мск), источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 36% 758 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Tengrinews

Как сообщается, в период 10—12 марта в связи с положительной дневной температурой воздуха и прогнозом осадков в низкогорной зоне ВКО возможно формирование местного и склонового стока.

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Кроме того на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и в Алматы в связи с прогнозом дождей в период 11—12 марта ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.

В Жамбылской области 10—11 марта ожидается ветер юго-западный, западный местами 15−20, порывы 23−28 метров в секунду, днем 10, сутки 11 марта на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Таразе 10—11 марта ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15−20, временами 23−28 метров в секунду. Вероятность шторма 90 процентов.

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