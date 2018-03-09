Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Путин изменил порядок отбора призывников в России
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Полина Гагарина пролила свет на причину успеха Бузовой - СМИ
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Боец «Айдара»: ВСУ встречают без радости не только в Донбассе
«Джейш аль-Ислам» заявили, что сбили Ан-26 в Сирии
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Венере Милосской сделали протезы
18:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Пингвины нашли в Антарктиде фотокамеру и сделали селфи

Несколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции, и решили попозировать перед ней. Видео с участием животных появилось на официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook.

На «селфи-видео», как называют его подписчики в комментариях, две птицы подходят к камере и начинают наклонять головы в разные стороны, глядя в объектив. Затем они приближаются к фотоаппарату и внимательно исследуют его. За сутки после публикации видео набрало почти сто тысяч просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией. Один из участников экспедиции по имени Эдди Голт (Eddie Gault) положил камеру на лед неподалеку от места их скопления. Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.

Ранее в подобной любви к фотопортретам были замечены только обезьяны: в 2015 году пара орангутанов из британского зоопарка научились пользоваться видеокамерой и делать селфи.

Читайте также: Негативные оптимисты. Пингвины радуются снегопаду в зоопарке Эдинбурга

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Порошенко: Путин, пожалуйста, выведи войска!
Названы условия снятия санкций с России
Посольство РФ ответило на критику Госдепа по ситуации в Сирии
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Британские СМИ сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
В Дагестане мужчина застрелил двух сотрудников Росгвардии
Российский легкоатлет пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь