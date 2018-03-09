Пингвины нашли в Антарктиде фотокамеру и сделали селфи

На «селфи-видео», как называют его подписчики в комментариях, две птицы подходят к камере и начинают наклонять головы в разные стороны, глядя в объектив. Затем они приближаются к фотоаппарату и внимательно исследуют его. За сутки после публикации видео набрало почти сто тысяч просмотров.
Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией. Один из участников экспедиции по имени Эдди Голт (Eddie Gault) положил камеру на лед неподалеку от места их скопления. Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.
Ранее в подобной любви к фотопортретам были замечены только обезьяны: в 2015 году пара орангутанов из британского зоопарка научились пользоваться видеокамерой и делать селфи.
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