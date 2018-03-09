Ученые рассказали о генетических причинах бессонницы
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, какие гены могут провоцировать развитие нарушений сна, сообщает портал Eurekalert.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, какие гены могут провоцировать развитие нарушений сна, сообщает портал Eurekalert.
Материалом для исследования ученых из Калифорнийского университета в
Исследование продемонстрировало генетическую связь бессонницы и ряда заболеваний, к примеру, диабета второго типа. У участников европейского происхождения была отмечена сильная генетическая связь между бессонницей и депрессией.
Генетическая корреляция между бессонницей и расстройствами психики вроде депрессии, а также болезнями вроде диабета второго типа предполагает общую генетическую предрасположенность к этим часто встречающимся вместе заболеваниям.
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