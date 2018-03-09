Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ближе к Крыму: из Украины запустили поезда на полуостров - СМИ
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Басков и Лопырева хотят троих детей
Красная дорожка «Оскара»: актриса вышла в лихом декольте (фото)
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Боец «Айдара»: ВСУ встречают без радости не только в Донбассе
«Джейш аль-Ислам» заявили, что сбили Ан-26 в Сирии
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Венере Милосской сделали протезы
19:15 (мск), источник: "Российская газета"

Похищение мужчины в Волгоградской области оказалось розыгрышем

Следствие не подтвердило факт похищения мужчины в городе Камышин, сообщили в СК РФ по Волгоградской области.

Правоохранителям удалось найти двух мужчин и женщину, которые якобы похитили 45-летнего местного жителя, и самого потерпевшего.

«Со слов опрашиваемых, восьмого марта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что мужчина испортит салон автомобиля, друзья приняли решение прокатить его в багажнике», — рассказали в Следственном комитете.

Сам мужчина заявил, что в отношении него преступления не совершалось и претензий ни к кому он не имеет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин высказался о гражданстве обвиняемых во вмешательстве в выборы в США
У сериала "Клан Сопрано" появится продолжение
Посольство РФ ответило на критику Госдепа по ситуации в Сирии
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Британские СМИ сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
В Дагестане мужчина застрелил двух сотрудников Росгвардии
Российский легкоатлет пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Спорт
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь