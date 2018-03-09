На пляже в Австралии нашли «рыбу-монстра»

Пара, зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами.

«В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была огромной», — сказал Джон Линдхольм, сообщивший о находке.

Среди пользователей соцсетей возникли разногласия по поводу видовой принадлежности «рыбы-монстра». Кое-кто предположил, что она может относиться к отряду целакантообразных — единственного современного рода кистеперых рыб. Большинство, однако, пришло к выводу, что находка относится к груперам.