На пляже в Австралии нашли «рыбу-монстра»

Пара, зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами.
«В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была огромной», — сказал Джон Линдхольм, сообщивший о находке.
Среди пользователей соцсетей возникли разногласия по поводу видовой принадлежности «рыбы-монстра». Кое-кто предположил, что она может относиться к отряду целакантообразных — единственного современного рода кистеперых рыб. Большинство, однако, пришло к выводу, что находка относится к груперам.
Этот вывод подтвердили и представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда. По их словам, рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.
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