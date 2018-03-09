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21:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе завершены поиски 34-летней Айгуль Алтынгузиной

УФА, 9 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе завершены поиски 34-летней Айгуль Алтынгузиной, сообщается в группе поиска «Лиза Алерт. Башкортостан» в «ВКонтакте». Женщина погибла. Подробности ее гибели не уточняются.

Напомним, Айгуль Алтынгузина ушла из дома 17 февраля и не вернулась. С тех пор от нее не было никаких известий.

ИА «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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