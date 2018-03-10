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14:49 (мск), источник: Известия

Появилось видео последствий «захвата» Земли роботами

Авторы YouTube-канала NIXOLAS пофантазировали над тем, как будет выглядеть наша планета, если на ней останутся только роботы Boston Dynamics.

Видео вызвало огромный интерес и волну обсуждений в Сети.

В ролике авторы попытались представить облик Земли, если осуществится один из самых растиражированных «сценариев апокалипсиса» — «восстание машин».

При этом авторы предлагают представить, что на планете останутся только роботы модели SpotMini. Картина получилась довольно удручающая. Безжизненная пустыня, песок, камни и тысячи роботов.

Однако авторы уверены, что природа отомстит роботам за загубленное человечество. В конце ролика машины сметает с земли сильным ветром.

Впрочем, пользователи ничего страшного в представленной картине не нашли и в комментариях откровенно посмеялись над фантазией авторов видео.

В конце февраля сообщалось, что Росгвардия получит на вооружение боевых роботов.

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