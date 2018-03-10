Появилось видео последствий «захвата» Земли роботами
Авторы
Авторы
Видео вызвало огромный интерес и волну обсуждений в Сети.
В ролике авторы попытались представить облик Земли, если осуществится один из самых растиражированных «сценариев апокалипсиса» — «восстание машин».
При этом авторы предлагают представить, что на планете останутся только роботы модели SpotMini. Картина получилась довольно удручающая. Безжизненная пустыня, песок, камни и тысячи роботов.
Однако авторы уверены, что природа отомстит роботам за загубленное человечество. В конце ролика машины сметает с земли сильным ветром.
Впрочем, пользователи ничего страшного в представленной картине не нашли и в комментариях откровенно посмеялись над фантазией авторов видео.
В конце февраля сообщалось, что Росгвардия получит на вооружение боевых роботов.
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