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14:54 (мск), источник: Известия

Ученых удивила скорость распространения лжи в соцсетях

Ученые Массачусетского технологического института в США обнаружили что ложные сообщения в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее правды. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Особенно быстро набирают популярность «фейковые новости» из политической сферы, в то время как ложные сообщения из мира финансов, науки привлекают меньше, сообщает телеканал «360».

Немаловажную роль в этом играют «кричащие» заголовки, считают ученые.

Исследованию подверглись репосты более 3 млн пользователей Twitter.

5 марта министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власти страны в ближайшее время намерены принять закон «против фейковых новостей».

В случае если средство массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.

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