Все европейские спутники вышли на орбиту после запуска ракеты «Союз»

«От разгонного блока “Фрегат-МТ” отделились космические аппараты O3b № 2 и № 4, а затем два других спутника O3b № 1 и № 3.», -сказал собеседник агентства.

Запуск ракеты планировался на 19:37 мск в рамках пусковой кампании Arianespace VS18 с космодрома Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана) однако был отложен на 33 минуты из-за сильных ветров на высоте 10 км.