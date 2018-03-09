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9 марта, источник: Интерфакс

Все европейские спутники вышли на орбиту после запуска ракеты «Союз»

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Все спутники O3b после запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане, отделились от разгонного блока и вышли на орбиту, сообщили «Интерфаксу» на космодроме.

«От разгонного блока “Фрегат-МТ” отделились космические аппараты O3b № 2 и № 4, а затем два других спутника O3b № 1 и № 3.», -сказал собеседник агентства.

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Запуск ракеты планировался на 19:37 мск в рамках пусковой кампании Arianespace VS18 с космодрома Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана) однако был отложен на 33 минуты из-за сильных ветров на высоте 10 км.

Ракеты-носители «Союз-СТ-Б» участвовали уже в трех пусковых кампаниях с Гвианского космического центра с полезной нагрузкой в виде спутников O3b — в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. Российские средства выведения доставляли на расчетные орбиты по четыре космических аппаратов за каждую пусковую кампанию. Пуск РН «Союз-СТ-Б» в марте 2018 будет четвертым со спутниками O3b и восемнадцатым пуском с космодрома во Французской Гвиане.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте «Союз» в Гвианском космическом центре выступает АО «Главкосмос», обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

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