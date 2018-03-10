Назван способ улучшить сексуальную жизнь

Источник: Reuters

Минц обратила внимание, что каждый третий взрослый американец недосыпает. При этом 31 процент мужчин и 45 процентов женщин не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

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Психолог уверена, что эти показатели связаны друг с другом, потому что плохой секс и сон имеют одну общую причину — стресс. Минц уверена, что у людей есть так называемый замкнутый круг: хороший секс приводит к хорошему сну, а плохой секс — к недосыпу, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание.

Всего лишь один дополнительный час сна у женщин, как показали эксперименты, приводил к тому, что у 14 процентов из них на следующий день был хороший секс.