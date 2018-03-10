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10:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» в полуфинале сыграет с «Байкалом»

Первые матчи серии до трёх побед состоятся 12 и 13 марта в Хабаровске.

Окончательно определились полуфиналисты чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Действующий чемпион «СКА-Нефтяник» сыграет с прошлогодним финалистом иркутским клубом «Байкал-Энергия», а в другой паре сразятся «Енисей» и «Кузбасс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На протяжении нескольких лет подряд судьба сводит хабаровчан и иркутян в серии плей-офф. Так, в сезоне-2014/15 клубы встретились за «бронзу», и тогда по сумме двух матчей успех сопутствовал «Байкалу». Спустя год соперники сошлись в полуфинальной схватке, победителем которой также вышли сибиряки, одержавшие победу в серии — 3:2.

Реванш состоялся в марте 2017 года на льду «Ерофея» в финале чемпионата страны: «СКА-Нефтяник» тогда одержал уверенную победу — 6:2, став впервые чемпионом.

На этот же раз в решающем матче сезона, который состоится вновь в Хабаровске 25 марта, сыграет кто-то один из этой пары. Серия начнётся матчами на льду «Ерофея» 12 и 13 марта. Затем команды отправятся в Иркутск, где сыграют 16 и, если понадобится, 17 марта.

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