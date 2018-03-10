«СКА-Нефтяник» в полуфинале сыграет с «Байкалом»
Первые матчи серии до трёх побед состоятся 12 и 13 марта в Хабаровске.
Первые матчи серии до трёх побед состоятся 12 и 13 марта в Хабаровске.
Окончательно определились полуфиналисты чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Действующий чемпион «СКА-Нефтяник» сыграет с прошлогодним финалистом иркутским клубом «Байкал-Энергия», а в другой паре сразятся «Енисей» и «Кузбасс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На протяжении нескольких лет подряд судьба сводит хабаровчан и иркутян в серии
Реванш состоялся в марте 2017 года на льду «Ерофея» в финале чемпионата страны: «СКА-Нефтяник» тогда одержал уверенную победу — 6:2, став впервые чемпионом.
На этот же раз в решающем матче сезона, который состоится вновь в Хабаровске 25 марта, сыграет
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