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03:28 (мск), источник: РИА Новости

Умер британский генетик и нобелевский лауреат Джон Салстон

Британский биолог Джон Салстон, ставший лауреатом Нобелевской премии за исследования в области генетики, скончался в возрасте 75 лет, сообщил Институт Сенгера, который возглавлял ученый.

Источник: AP 2018

Салстон закончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.

В 2002 году Салстон совместно с американским ученым Робертом Хорвицом получил Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели).

После завершения проекта «Геном человека» Салстон занимался общественной деятельностью.

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