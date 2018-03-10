Суд приговорил «самого презираемого» бизнесмена США к семи годам тюрьмы

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Известность Мартин Шкрели получил после того, как возглавляемая им компания Turing Pharmaceuticals выкупила патент на один из препаратов против ВИЧ/СПИДа, а затем повысила цену на него с $13,5 до $750 за упаковку.

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В августе Шкрели был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и преступном сговоре с целью его совершения. По данным следствия, он незаконно вывел свои акции из биотехнологической компании Retrophin, чтобы погасить долг собственного инвестиционного фонда MSMB, а также лгал инвесторам, чтобы привлечь их в MSMB.

В понедельник американский суд постановил конфисковать личные активы Мартина Шкрели на сумму $7,36 млн, включая принадлежащую ему картину Пабло Пикассо и альбом рэп-группы Wu-Tang Clan «Однажды в Шаолине».

Как отмечает газета во время последнего слова бизнесмен «вытирал глаза платком». «Я никогда не был мотивирован деньгами. Я хотел повысить свою репутацию и добиться роста. Я здесь из-за грубых, глупых ошибок, которые совершил», — сказал он.