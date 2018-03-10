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03:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Суд приговорил «самого презираемого» бизнесмена США к семи годам тюрьмы

Суд в США приговорил бизнесмена Мартин Шкрели, арестованного в декабре 2015 года, к семи годам тюрьмы. Как сообщает The New York Times, гособвинение запрашивало для него 15 лет тюремного заключения, сторона защиты настаивала на сроке от года до 1,5 лет.

Источник: Reuters

Известность Мартин Шкрели получил после того, как возглавляемая им компания Turing Pharmaceuticals выкупила патент на один из препаратов против ВИЧ/СПИДа, а затем повысила цену на него с $13,5 до $750 за упаковку.

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В августе Шкрели был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и преступном сговоре с целью его совершения. По данным следствия, он незаконно вывел свои акции из биотехнологической компании Retrophin, чтобы погасить долг собственного инвестиционного фонда MSMB, а также лгал инвесторам, чтобы привлечь их в MSMB.

В понедельник американский суд постановил конфисковать личные активы Мартина Шкрели на сумму $7,36 млн, включая принадлежащую ему картину Пабло Пикассо и альбом рэп-группы Wu-Tang Clan «Однажды в Шаолине».

Как отмечает газета во время последнего слова бизнесмен «вытирал глаза платком». «Я никогда не был мотивирован деньгами. Я хотел повысить свою репутацию и добиться роста. Я здесь из-за грубых, глупых ошибок, которые совершил», — сказал он.

После объявления приговора адвокат Бенджамин Брафман заявил, что защита разочарована семилетним сроком, но отметил, что «могло быть гораздо хуже». Ранее сообщалось, что Мартину Шкрели могло грозить до 20 лет лишения свободы. Адвокат сказал, что решение о подаче апелляции пока не принято.

Бывшего юриста самого презираемого бизнесмена Америки признали виновным в мошенничестве
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28 декабря 2017© Ньюстюб
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