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10:56 (мск), источник: Восток Медиа

Возобновила работу паромная переправа Ванино — Холмск

На сообщение между Хабаровским краем и Сахалинской областью повлиял очередной циклон.

Сегодня утром, 10 марта, на сайте управления МЧС по Хабаровскому краю появилась информация о возобновлении работы паромной переправы Ванино — Холмск. Она связывает два дальневосточных региона, разделённых Татарским проливом, и в целом — остров Сахалин с материковой частью России. О закрытии движения паромов РИА «Восток-Медиа» сообщало в пятницу в связи с циклоном — снегом и метелью — в Сахалинской области.

Кроме того, с 8 часов утра в субботу вновь началось движение автомобилей на участке автодороги Тымовское — Александровск-Сахалинский. По данным пресс-службы областного управления МЧС, открыто и междугороднее автобусное сообщение по двум направлениям: Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Макаров.

Остаётся закрытым движение для всех видов автотранспорта (за исключением техники дежурных служб) на следующих участках: Томари — Ильинский, Арсентьевка — Ильинский, Огоньки — Невельск, Ноглики — Оха. Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8 (4242) 722−395.

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