Возобновила работу паромная переправа Ванино — Холмск

Сегодня утром, 10 марта, на сайте управления МЧС по Хабаровскому краю появилась информация о возобновлении работы паромной переправы Ванино — Холмск. Она связывает два дальневосточных региона, разделённых Татарским проливом, и в целом — остров Сахалин с материковой частью России. О закрытии движения паромов РИА «Восток-Медиа» сообщало в пятницу в связи с циклоном — снегом и метелью — в Сахалинской области.

Кроме того, с 8 часов утра в субботу вновь началось движение автомобилей на участке автодороги Тымовское — Александровск-Сахалинский. По данным пресс-службы областного управления МЧС, открыто и междугороднее автобусное сообщение по двум направлениям: Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Макаров.