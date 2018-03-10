Возобновила работу паромная переправа Ванино — Холмск
На сообщение между Хабаровским краем и Сахалинской областью повлиял очередной циклон.
На сообщение между Хабаровским краем и Сахалинской областью повлиял очередной циклон.
Сегодня утром, 10 марта, на сайте управления МЧС по Хабаровскому краю появилась информация о возобновлении работы паромной переправы Ванино — Холмск. Она связывает два дальневосточных региона, разделённых Татарским проливом, и в целом — остров Сахалин с материковой частью России. О закрытии движения паромов РИА «Восток-Медиа» сообщало в пятницу в связи с циклоном — снегом и метелью — в Сахалинской области.
Кроме того, с 8 часов утра в субботу вновь началось движение автомобилей на участке автодороги Тымовское —
Остаётся закрытым движение для всех видов автотранспорта (за исключением техники дежурных служб) на следующих участках: Томари — Ильинский, Арсентьевка — Ильинский, Огоньки — Невельск, Ноглики — Оха. Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8 (4242) 722−395.
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