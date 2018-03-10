Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера

Источник: РИА Новости

Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине. По словам Христофорова, тема, связанная с обстоятельствами смерти лидера Третьего рейха, до сих пор остается предметом разных дискуссий.

«Большая группа исследователей продолжает утверждать, что Гитлеру удалось бежать, и он чуть ли не до конца 1970-х годов благополучно жил в Латинской Америке, что у него там были дети. Но ни одного объективного доказательства при этом не приводится. Вместо этого берутся свидетельства людей, которых уже нет, и невозможно проверить, а были ли вообще эти люди», — отметил Христофоров.

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«В то же время в Центральном архиве ФСБ России хранятся вещественные доказательства, которые приложены к делу о расследовании обстоятельств самоубийства Гитлера. И было убедительно доказано, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Как вещественное доказательство хранятся фрагменты челюсти Гитлера. И поэтому все другие версии о судьбе Гитлера разрушаются», — добавил он.

С этим вещественным доказательством был связан один случай, о котором рассказал собеседник агентства. «В 2000-х годах в Центральный архив ФСБ России приехал американский исследователь, профессор — поработать с материалами, связанными с обстоятельствами смерти Гитлера. И он в том числе попросил показать ему фрагменты челюсти. Ему их продемонстрировали», — сказал Христофоров.

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«И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера. А этот снимок был в распоряжении американских спецслужб с конца войны, нигде и никогда о нем не говорилось, нигде он не фигурировал», — добавил ученый.