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10:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Полицейские вручили паспорта школьницам в Хабаровском крае

Девочкам подарили цветы и сувениры.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 14-летние местные жительницы получили паспорта. Первый документ вручили ученицам школы № 6 поселка Чегдомын, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Торжество стало частью всероссийского проекта «8 марта — в каждый дом». Перед мероприятием полицейские пригласили девочек к ним в отдел, где они смогли увидеть процесс изготовления паспорта.

Позже на школьной линейке начальник ОВМ ОМВД России по Верхнебуреинскому району Наталия Гончаренко вручила школьницам паспорта, цветы и памятные сувениры. Она также подчеркнула значимость этого события и поздравила девочек с Международным женским днем.

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