Полицейские вручили паспорта школьницам в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 14-летние местные жительницы получили паспорта. Первый документ вручили ученицам школы № 6 поселка Чегдомын, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Торжество стало частью всероссийского проекта «8 марта — в каждый дом». Перед мероприятием полицейские пригласили девочек к ним в отдел, где они смогли увидеть процесс изготовления паспорта.