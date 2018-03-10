Полицейские вручили паспорта школьницам в Хабаровском крае
Девочкам подарили цветы и сувениры.
Девочкам подарили цветы и сувениры.
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 14-летние местные жительницы получили паспорта. Первый документ вручили ученицам школы № 6 поселка Чегдомын, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Торжество стало частью всероссийского проекта «8 марта — в каждый дом». Перед мероприятием полицейские пригласили девочек к ним в отдел, где они смогли увидеть процесс изготовления паспорта.
Позже на школьной линейке начальник ОВМ ОМВД России по Верхнебуреинскому району Наталия Гончаренко вручила школьницам паспорта, цветы и памятные сувениры. Она также подчеркнула значимость этого события и поздравила девочек с Международным женским днем.
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