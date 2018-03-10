Казгидромет: паводки возможны в четырех областях, а также в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

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По информации синоптиков, в период 10—12 марта в связи с положительной дневной температурой воздуха и прогнозом осадков в низкогорной зоне Восточно-Казахстанской области возможно формирование местного и склонового стока.

«В период 11—12 марта в связи с прогнозом дождей на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и в Алматы ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока», — отмечается в информации.

Также сообщается, что 10—11 марта в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15−20, порывы 23−28 м/с, днем 10, сутки 11 марта на юго-западе области 30 м/с и более.