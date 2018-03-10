Казгидромет: паводки возможны в четырех областях, а также в Алматы
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана в связи с возможными подтоплениями, сообщает госметеослужба «Казгидромет».
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана в связи с возможными подтоплениями, сообщает госметеослужба «Казгидромет».
По информации синоптиков, в период
«В период
Также сообщается, что
Вероятность шторма 90%.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.