В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику, сообщает Times of India.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику, сообщает Times of India.
Издание отмечает, что после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. После этого леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако животному удалось вырваться наружу и ранить мужчину.
Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.
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