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07:21 (мск), источник: РИА Новости

В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику, сообщает Times of India.

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Издание отмечает, что после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. После этого леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако животному удалось вырваться наружу и ранить мужчину.

Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.

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24 ноября 2017© Ньюстюб
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