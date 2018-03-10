Облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в субботу
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Температура в Москве в субботу опустится до 6 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра.
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