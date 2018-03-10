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09:04 (мск), источник: ТАСС

Облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в субботу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Температура в Москве в субботу опустится до 6 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 44% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Днем 10 марта в Москве ожидается 4−6 градусов мороза, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, сообщают метеорологи.

По области ожидается до 9 градусов мороза.

В ночь на воскресенье температура опустится до 10−12 градусов мороза. Ветер усилится до 5−10 м/с. По области температура составит 9−14 градусов ниже нуля.

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Во время загрузки произошла ошибка.
9 марта© Ньюстюб
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