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10:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на реки вышел «ледяной патруль

Спасатели на спецтехнике объезжают наиболее популярные у рыбаков места, чтобы предупредить: весна близко. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа.

Источник: Вести - Новосибирск

Тихий мир любителей подледного лова теперь каждую неделю будет нарушать звук мотора аэробота. Для спасателей первая оттепель — верная примета: лед становится опасным.

Алексей Шилов, заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы: «На территории города Новосибирска река Обь уже свободна, и в связи с перепадом уровня реки начинает отрываться от берега лёд. И тут рыбакам нужно быть осторожнее и не выходить близко к открытой воде».

Там, где река пока не вскрылась, ледяной панцирь еще выдерживает полуторатонную лодку спасателей, но даже для рыбаков очевидно: лед — уже не тот.

Максим, рыбак: «Да, толщина обманчива. Порой, бывает, и метр, и полтора можно проскользнуть и на этой глубине. Ну, в принципе уже перестаем рыбачить — ждем весны».

Максим Денисов, корреспондент: «Бурится довольно тяжело. Лед толстый, больше метра, но полной безопасности это не гарантирует и, более того, с каждым днем выход на рыбалку становится всё рискованнее».

Любители подледного лова готовы на любой риск, однако такие рейды, похоже, действуют отрезвляюще: с 2013 года, когда с льдины в Новосибирске снимали сразу семь человек, к счастью, серьезных ЧП с рыбаками не было.

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