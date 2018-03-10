В Новосибирске на реки вышел «ледяной патруль

Источник: Вести - Новосибирск

Тихий мир любителей подледного лова теперь каждую неделю будет нарушать звук мотора аэробота. Для спасателей первая оттепель — верная примета: лед становится опасным.

Алексей Шилов, заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы: «На территории города Новосибирска река Обь уже свободна, и в связи с перепадом уровня реки начинает отрываться от берега лёд. И тут рыбакам нужно быть осторожнее и не выходить близко к открытой воде».

Там, где река пока не вскрылась, ледяной панцирь еще выдерживает полуторатонную лодку спасателей, но даже для рыбаков очевидно: лед — уже не тот.

Максим, рыбак: «Да, толщина обманчива. Порой, бывает, и метр, и полтора можно проскользнуть и на этой глубине. Ну, в принципе уже перестаем рыбачить — ждем весны».

Максим Денисов, корреспондент: «Бурится довольно тяжело. Лед толстый, больше метра, но полной безопасности это не гарантирует и, более того, с каждым днем выход на рыбалку становится всё рискованнее».