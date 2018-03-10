В Новосибирске на реки вышел «ледяной патруль
Спасатели на спецтехнике объезжают наиболее популярные у рыбаков места, чтобы предупредить: весна близко. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа.
Спасатели на спецтехнике объезжают наиболее популярные у рыбаков места, чтобы предупредить: весна близко. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа.
Тихий мир любителей подледного лова теперь каждую неделю будет нарушать звук мотора аэробота. Для спасателей первая оттепель — верная примета: лед становится опасным.
Алексей Шилов, заместитель начальника Муниципальной
Там, где река пока не вскрылась, ледяной панцирь еще выдерживает полуторатонную лодку спасателей, но даже для рыбаков очевидно: лед — уже не тот.
Максим, рыбак: «Да, толщина обманчива. Порой, бывает, и метр, и полтора можно проскользнуть и на этой глубине. Ну, в принципе уже перестаем рыбачить — ждем весны».
Максим Денисов, корреспондент: «Бурится довольно тяжело. Лед толстый, больше метра, но полной безопасности это не гарантирует и, более того, с каждым днем выход на рыбалку становится всё рискованнее».
Любители подледного лова готовы на любой риск, однако такие рейды, похоже, действуют отрезвляюще: с 2013 года, когда с льдины в Новосибирске снимали сразу семь человек, к счастью, серьезных ЧП с рыбаками не было.
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