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07:52 (мск), источник: Informburo.kz

Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах

Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает пресс-служба АО «Центр международных программ».

Источник: Informburo.kz

Бесплатно получить образование казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования. В этом году гранты выдадут с учетом годичного изучения польского языка по программам: бакалаврата (3 места), магистратуры (4 места), докторантуры (4 места).

В рамках соглашения польская сторона предоставит:

  • бесплатное обучение;
  • возможность проживания в общежитии вуза на платной основе (примерно 80−150 евро);
  • стипендия для обучающихся по программе докторантуры (около 300 евро).
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Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно.

К анкете необходимо будет приложить:

копию аттестата о среднем образовании (касается кандидатов на полный цикл обучения); копии сертификатов и дипломов с оценками; рекомендательные письма от двух профессоров; согласие на принятие на обучение, выданное ВУЗ-ом или сотрудником выбранной научной организации, в котором подтверждается, что научный проект кандидата может быть выполнен в принимающем учреждении; другие документы (сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка, и т. д.).

Приём документов будет идти до 13 апреля 2018 года. Как отмечают в АО «Центр международных программ», окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.

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