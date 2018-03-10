Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает
Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает
Бесплатно получить образование казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования. В этом году гранты выдадут с учетом годичного изучения польского языка по программам: бакалаврата (3 места), магистратуры (4 места), докторантуры (4 места).
В рамках соглашения польская сторона предоставит:
Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно.
К анкете необходимо будет приложить:
копию аттестата о среднем образовании (касается кандидатов на полный цикл обучения); копии сертификатов и дипломов с оценками; рекомендательные письма от двух профессоров; согласие на принятие на обучение, выданное
Приём документов будет идти до 13 апреля 2018 года. Как отмечают в АО «Центр международных программ», окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.