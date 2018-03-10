Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах

Источник: Informburo.kz

Бесплатно получить образование казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования. В этом году гранты выдадут с учетом годичного изучения польского языка по программам: бакалаврата (3 места), магистратуры (4 места), докторантуры (4 места).

В рамках соглашения польская сторона предоставит:

бесплатное обучение;

возможность проживания в общежитии вуза на платной основе (примерно 80−150 евро);

стипендия для обучающихся по программе докторантуры (около 300 евро).

Читайте также Кто получит новые 20 тысяч грантов, рассказал министр Сагадиев

Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно.

К анкете необходимо будет приложить:

копию аттестата о среднем образовании (касается кандидатов на полный цикл обучения); копии сертификатов и дипломов с оценками; рекомендательные письма от двух профессоров; согласие на принятие на обучение, выданное ВУЗ-ом или сотрудником выбранной научной организации, в котором подтверждается, что научный проект кандидата может быть выполнен в принимающем учреждении; другие документы (сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка, и т. д. ).